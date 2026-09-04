Черноморец - Левый Берег 0:0: обзор матча и результат игры 04.09.2026

Киевская команда продолжила свою серию ничейных результатов до четырех поединков.

В пятницу, 4 сентября, Черноморец домашним матчем с Левым Берегом открыл пятый тур украинской Премьер-лиги.

Команды, вернувшиеся из Первой лиги по итогам прошлого сезона, в очном противостоянии уже в высшем дивизионе не смогли определить сильнейшего, завершив встречу нулевой ничьей.

Читай также: УПЛ-2026/27, анонс 5-го тура: как Полесье и Буковина проявят себя после сенсаций?

Соперники провели поединок в равной борьбе без особой остроты с обеих сторон и обошлись без забитых мячей. Одесская команда и вовсе завершила игру без единого удара в створ ворот гостей.

По итогам четырех сыгранных матчей в текущем чемпионате Черноморец и Левый Берег набрали по четыре очка, а киевская команда все свои поединки свела к ничьим.

Статистика матча Черноморец - Левый Берег 5-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Левый Берег 0:0

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 0 - 2

Угловые: 3 - 3

Фолы: 10 - 16

Черноморец: Аниагбосо - Клименко (Гусев, 29), Жаржу, Фарина, Когут - Курко (Алефиренко, 83), Робакидзе - Попов, Пушкарев (Авагимян, 66), Фарасеенко - Йока (Мба, 66).

Левый Берег: Жмурко - Соколов, Якымив, Коваленко, Сидней - Бонсу (Квасница, 68), Банада (Косовский, 60), Диего (Криворучко, 60) - Воробчак, Венделл (Фалл, 46), Шастал (Волошин, 85).

Предупреждения: Клименко - Венделл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!