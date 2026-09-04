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"Жду тебя, придурок": Фьюри бросил вызов Усику, предложив устроить трилогию

Британский экс-чемпион готов переключиться с Энтони Джошуа на украинца.
Сегодня, 15:15       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов в третий раз встретиться в ринге с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Из-за сомнений по поводу возможности организации боя против Энтони Джошуа британский боксер бросил вызов украинцу, предложив устроить третий поединок.

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"Один человек, о котором я забыл упомянуть ранее, когда говорил - это сенсей Джошуа Александр. Я знаю, что он боец и смелый мужчина, и у него нет запланированных боев. Давай сделаем это в США. Я добьюсь здесь справедливого результата. На этот раз все будет честно.

Александр, я Ахиллес, я жду тебя, придурок. Давай устроим трилогию. Если твой парень - д*рьмо, подлец и трус, то я знаю, что у тебя есть мужество, и ты знаешь, что я твой самый большой гонорар в жизни.

Как и в прошлый раз, я сделаю это для тебя, Усик. Давай, кролик, погнали. Я дам этому уроду еще несколько дней, а затем приду за тобой, парень. Я иду, сенсей, погнали", - приводит слова Фьюри Boxing News.

Отметим, ранее директор команды Усика заявил, что они могут рассмотреть вариант третьего боя с Фьюри, но после ближайшего поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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