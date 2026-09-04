Саудовский клуб пытается избавиться от украинского новичка, перешедшего из Шахтера

Артем Бондаренко угодил в очень неприятную историю в Аль-Ахли.

В саудовском Аль-Ахли разгорелся коррупционный скандал, который может прямо повлиять на будущее в команде украинского новичка Артема Бондаренко, перешедшего этим летом на правах аренды из Шахтера.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, накануне саудовский клуб расторг контракт со своим спортивным директором Руем Педру после того, как было выявлено несколько случаев предполагаемых финансовых махинаций. Также на увольнении португальца настаивали ведущие игроки Мерих Демирал, Эдуар Менди и Айвен Тоуни.

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Один из случаев касается непосредственно украинского полузащитника Бондаренко. Отмечается, что игрок и его агент требовали зарплату 1,3 миллиона евро в год, но ему предложили 2,5 миллиона евро в год, а объяснений по этой разнице предоставлено не было.

После увольнения спортивного директора руководство Аль-Ахли подняло вопрос о будущем украинского хавбека, рассматривая возможность досрочного расторжения аренды или исключение игрока из заявки на чемпионат.

"Артем Бондаренко будет включен в состав команды исключительно на азиатскую Лигу чемпионов. Аль-Ахли также ищет способ как можно скорее избавиться от этого игрока и подписать на его место другого полузащитника", - пишет Тавольери.

Отмечается, что у саудовского клуба уже есть несколько вариантов экстренного решения этого вопроса.

Напомним, что Бондаренко перешел в Аль-Ахли из Шахтера на правах аренды до 30 июня 2027 года с опцией выкупа. Украинец уже провел за саудовскую команду два матча без результативных действий.

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