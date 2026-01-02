iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне

Команда Криштиану Роналду рискует лишиться лидерства.
Вчера, 22:05       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Столичный Ан-Наср проиграл Аль-Ахли из Джедды в 13-м туре аравийской Про-лиги. Бомбардиры гранда Феликс и Роналду оставили поле без голов.

"Крепость трофеев" сделала заявку на победу еще в первой половине. К экватору тайма дубль оформил форвард Аль-Ахли Тони. Впрочем, в рядах Ан-Насра нашелся свой герой – Аль-Амри забил дважды до перерыва.

Но во второй половине победу хозяевам принес Демираль. Отыграться еще раз Ан-Наср не смог. Столичный коллектив пока остался первым (31 очко), но уже в воскресенье обойти Роналду и Ко сможет Аль-Хиляль (29).

Саудовская Аравия, Про-лига, 13-й тур
Аль-Ахли – Ан-Наср – 3:2
Голы: Тони, 7, 20, Демираль, 55 – Аль-Амри, 31, 44

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Криштиану Роналду ан-наср Чемпионат Саудовской Аравии

Статьи по теме

Роналду озвучил свою главную цель на остаток карьеры Роналду озвучил свою главную цель на остаток карьеры
Рюдигер определился с местом продолжения карьеры Рюдигер определился с местом продолжения карьеры
ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра
Милан минимально переиграл Кальяри Милан минимально переиграл Кальяри

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан минимально переиграл Кальяри
Европа22:52
Звезда Аталанты заинтересовал МЮ
Другие страны22:05
Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне
Европа и мир21:26
Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду
Европа20:59
Реал отказался от лидера Ливерпуля
Европа20:27
Ювентус назначил нового менеджера
Европа19:51
Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Европа и мир19:16
Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры
Европа19:04
Ливерпуль предложил новый котракт ключевому хавбеку
Европа18:33
Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK