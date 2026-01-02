Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне

Столичный Ан-Наср проиграл Аль-Ахли из Джедды в 13-м туре аравийской Про-лиги. Бомбардиры гранда Феликс и Роналду оставили поле без голов.

"Крепость трофеев" сделала заявку на победу еще в первой половине. К экватору тайма дубль оформил форвард Аль-Ахли Тони. Впрочем, в рядах Ан-Насра нашелся свой герой – Аль-Амри забил дважды до перерыва.

Но во второй половине победу хозяевам принес Демираль. Отыграться еще раз Ан-Наср не смог. Столичный коллектив пока остался первым (31 очко), но уже в воскресенье обойти Роналду и Ко сможет Аль-Хиляль (29).

Саудовская Аравия, Про-лига, 13-й тур

Аль-Ахли – Ан-Наср – 3:2

Голы: Тони, 7, 20, Демираль, 55 – Аль-Амри, 31, 44

