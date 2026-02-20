Винус Уильямс выступит в Индиан-Уэллсе

Американка Винус Уильямс продолжит выступления в сезоне-2026. Опытная спортсменка примет участие в "тысячнике" в американском Индиан-Уэллсе.

45-летняя теннисистка в десятый раз выйдет на корты в Калифорнии. Уильямс-старшая трижды доходила до полуфиналов турнира. В последний раз она выступила в Индиан-Уэллсе два года назад.

Queen Vee is BACK 👑@Venuseswilliams has accepted a main draw singles wildcard and doubles wildcard with Leylah Fernandez!#TennisParadise pic.twitter.com/FGHeCKmyIt — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 20, 2026

В этом году Винус Уильямс приняла участие в трех турнирах. Она соревновалась в новозеландском Окленде, австралийском Хобарте и в Мельбурне на Australian Open. Каждый раз американская теннисистка завершала поход в первых раундах.

К слову, украинка Элина Свитолина пробилась в финал "тысячника" в Дубае.

