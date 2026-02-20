Свитолина обыграла Гауфф в полуфинале "тысячника" в ОАЭ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала непростую победу над американкой Кори Гауфф. Инициатива на протяжении матча несколько раз переходила из рук в руки.

В первом сете представительница США с брейком повела 3:1, но украинка устроила камбэк. Сначала Свитолина сравняла счет (4:4). Дальше она еще раз взяла подачу Гауфф и закрыла партию на собственной.

Во втором сете соперницы оформили по два брейка. В целом ровная игра на этом отрезке обернулась тай-брейком. Дополнительный гейм затянулся. Свитолина не реализовала четыре матчбола, а Гауфф с пятой попытки оформила сетбол.

На старте третьей партии оппонентки обменялись брейками. Далее Свитолина и Гауфф на время сосредоточились на собственных подачах. В девятом гейме стало жарко – Свитолина дважды избежала потери подачи, а в следующем дожала Гауфф на чужой.

Dubai Tennis Championships. Дубай, ОАЭ

женщины, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина, 7) – Кори Гауфф (США, 2) – 6:4, 6:7, 6:4

