Чемпион мира получил предложение с родины

Нападающий почти полтора десятилетия играет в Италии.

Звезда итальянской Ромы Пауло Дибала заинтересовал Бока Хуниорс. Аргентинский гранд пытается убедить чемпиона мира присоединиться к команде летом, утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Нападающий потерял статус лидера "волков" после назначения Джан Пьеро Гасперини. Алленаторе не видит в Дибале ключевого исполнителя проекта. Кроме того, аргентинец несколько раз за сезон оказывался в лазарете.

В нынешней кампании Дибала провел 22 поединка во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 4 ассиста. Контракт нападающего с римлянами действует до лета. Рома готова пролонгировать договор только при снижении зарплаты.

К слову, защитник Дэнзел Дюмфрис вернулся к тренировкам миланского Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!