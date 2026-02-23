iSport.ua
Чемпион мира получил предложение с родины

Нападающий почти полтора десятилетия играет в Италии.
Сегодня, 18:54       Автор: Антон Федорцив
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Звезда итальянской Ромы Пауло Дибала заинтересовал Бока Хуниорс. Аргентинский гранд пытается убедить чемпиона мира присоединиться к команде летом, утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Нападающий потерял статус лидера "волков" после назначения Джан Пьеро Гасперини. Алленаторе не видит в Дибале ключевого исполнителя проекта. Кроме того, аргентинец несколько раз за сезон оказывался в лазарете.

В нынешней кампании Дибала провел 22 поединка во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 4 ассиста. Контракт нападающего с римлянами действует до лета. Рома готова пролонгировать договор только при снижении зарплаты.

К слову, защитник Дэнзел Дюмфрис вернулся к тренировкам миланского Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Бока Хуниорс Пауло Дибала

