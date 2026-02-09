Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри

В понедельник, 9 января, Рома принимала дома Кальяри.

В отсутствие Артема Довбика атаку римлян возглавил новичок куба Дониэлл Мален, он же стал главным героем поединка.

Хоязева сразу же полностью захватили инициативу на поле и активно пытались забить гол. Удалось это сделать еще до истечения первого получаса, Мален заметил, что кипер вышел из ворот и перекинул того изящным парашютом.

Во втором тайме Роме немного сбавила темп, но на 65-й минуте Мален вышел на свидание с кипером и удвоил счет. После этого хозяева пошли вперед добивать соперника, но чуть было не поплатились.

Сулемана дальним ударом решил проверить кипера и попал в перекладину. В итоге матч так и завершился уверенной победой Ромы.

Рома - Кальяри 2:0

Голы: Мален, 25, 65

