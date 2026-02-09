iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри

Римляне продолжают борьбу за топ-4.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Кальяри / Getty Images
Рома - Кальяри / Getty Images

В понедельник, 9 января, Рома принимала дома Кальяри.

В отсутствие Артема Довбика атаку римлян возглавил новичок куба Дониэлл Мален, он же стал главным героем поединка.

Хоязева сразу же полностью захватили инициативу на поле и активно пытались забить гол. Удалось это сделать еще до истечения первого получаса, Мален заметил, что кипер вышел из ворот и перекинул того изящным парашютом.

Во втором тайме Роме немного сбавила темп, но на 65-й минуте Мален вышел на свидание с кипером и удвоил счет. После этого хозяева пошли вперед добивать соперника, но чуть было не поплатились.

Сулемана дальним ударом решил проверить кипера и попал в перекладину. В итоге матч так и завершился уверенной победой Ромы.

Рома - Кальяри 2:0
Голы: Мален, 25, 65

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома кальяри

Статьи по теме

Рома исключила Довбика из заявки на Лигу Европы Рома исключила Довбика из заявки на Лигу Европы
Рома собралась убрать Довбика из заявки Рома собралась убрать Довбика из заявки
Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры08:21
Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
НБА08:05
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпийские игры07:41
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:33
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
НБА06:58
Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками
Вчера, 23:55
Олимпийские игры23:55
МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"
Европа23:40
Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри
Европа22:50
Кандидат на пост президента Барселоны: Флику понравится наш проект
Олимпийские игры22:20
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
Формула 122:07
Астон Мартин показал новую ливрею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK