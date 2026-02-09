Кандидат на пост президента Барселоны: Флику понравится наш проект

Кандидат на пост президента Барселоны Виктор Фонт уверен, что Ханси Флик останется в клубе после его победы.

Напомним, что считается, что немец покинет клуб, если Жоан Лапорта проиграет президентские выборы.

Однако Фонт уверен, что способен переубедить тренера, так как их проект отличает стабильность, который не было при Лапорте.

Мы представим наш спортивный проект в ближайшие дни. Флику нужна стабильность, и если он уже доволен тем, что есть сейчас, он будет в восторге от того, что мы собираемся ему предложить. Стабильность означает отсутствие импровизации. Когда не нужно отдавать Иньиго Мартинеса, чтобы сократить зарплатную ведомость, а несколько месяцев спустя подписывать Канселу, чтобы попытаться восполнить нехватку игроков в обороне

Ранее также стало известно, что Лапорта покинул пост президента Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!