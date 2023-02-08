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Баскетбол

Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Майами отправил Дедмона в Сан-Антонио

ISPORT представляет все сделки команд НБА перед дедлайном.
Сегодня, 22:38
Кайри Ирвинг / https://twitter.com/dallasmavs
Кайри Ирвинг / https://twitter.com/dallasmavs

В четверг, 9 февраля, регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации включится на полную, когда пройдет дедлайн обменов. По завершению дедлайна у команд не будет возможности капитально изменить ростер до самого конца регулярки (только за счет свободных агентов), в виду чего им стоит как следует подумать, какие сделки совершать.

В прошлом сезоне дедлайн был особенно горяч за счет трейда Фиалдельфии и Бруклина, совершившие самый громкий обмен года при участии Джеймса Хардена и Бена Симмонса. Спустя год уже можно оценить, кто от этого выиграл, а кто Бруклин.

У фронт-офисов клубов есть время до 9 февраля, 22:00 по киевскому времени, чтобы попытаться усилить команду перед предстоящим плей-офф, скинуть ненужные контракты перед межсезоньем в надежде подписать свободных агентов, либо же выменять драфт-пики перед предстоящим летним драфтом новичков.

7 февраля

Алексей Лень получил нового одноклубника

Кингз получили:

  • Кесслер Эдвардс;
  • денежная компенсация;

Нетс получили:

  • свободное место в составе и место в платежке;

Майами выменял деньги за Дедмона и пик

Сперс получили:

  • Деуэйн Дедмон;
  • драфт-пик второго раунда 2028 года;

Хит получили:

  • денежная компенсация;

5 февраля

БРУКЛИН ОБМЕНЯЛ КАЙРИ ИРВИНГА В ДАЛЛАС

Маверикс получили:

  • Кайри Ирвинг;
  • Маркифф Моррис;

Нетс получили:

  • Спенсер Динуидди;
  • Дориан Финни-Смит;
  • драфт-пик первого раунда 2029 года;
  • драфт-пики второго раунда 2027 и 2029 годов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА дедлайн обмены

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