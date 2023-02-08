Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Майами отправил Дедмона в Сан-Антонио
В четверг, 9 февраля, регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации включится на полную, когда пройдет дедлайн обменов. По завершению дедлайна у команд не будет возможности капитально изменить ростер до самого конца регулярки (только за счет свободных агентов), в виду чего им стоит как следует подумать, какие сделки совершать.
В прошлом сезоне дедлайн был особенно горяч за счет трейда Фиалдельфии и Бруклина, совершившие самый громкий обмен года при участии Джеймса Хардена и Бена Симмонса. Спустя год уже можно оценить, кто от этого выиграл, а кто Бруклин.
У фронт-офисов клубов есть время до 9 февраля, 22:00 по киевскому времени, чтобы попытаться усилить команду перед предстоящим плей-офф, скинуть ненужные контракты перед межсезоньем в надежде подписать свободных агентов, либо же выменять драфт-пики перед предстоящим летним драфтом новичков.
7 февраля
Алексей Лень получил нового одноклубника
Кингз получили:
- Кесслер Эдвардс;
- денежная компенсация;
Нетс получили:
- свободное место в составе и место в платежке;
Майами выменял деньги за Дедмона и пик
Сперс получили:
- Деуэйн Дедмон;
- драфт-пик второго раунда 2028 года;
Хит получили:
- денежная компенсация;
5 февраля
БРУКЛИН ОБМЕНЯЛ КАЙРИ ИРВИНГА В ДАЛЛАС
Маверикс получили:
- Кайри Ирвинг;
- Маркифф Моррис;
Нетс получили:
- Спенсер Динуидди;
- Дориан Финни-Смит;
- драфт-пик первого раунда 2029 года;
- драфт-пики второго раунда 2027 и 2029 годов.