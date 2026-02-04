iSport.ua
Русский Українська
Кливленд совершил обмен с участием Хардена

Клипперс получили более молодого игрока.
Сегодня, 03:43       Автор: Василий Войтюк
Гарланд (с мячем) и Харден / Getty Images
Лос-Анджелес Клипперс и Кливленд Кавальерс совершили один из самых громких обменов сезона с участием легендарного Джеймса Хардена.

Самый ценный игрок 2018 года отправился в Кливленд в обмен на защитника Дариуса Гарланда и пик второго раунда.

Гарланд в данный момент имеет травму пальца ноги и по сообщениям СМИ, в Кливленде могли несколько переживать из-за его состояния здоровья, из-за чего приняли решение обменять 26-летнего игрока на 36-летнего звездного ветерана.

Напомним, что также накануне Мемфис обменял одного из своих лидеров в Юту.

