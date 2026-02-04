Матч Звезд: Кавая добавили в список и назвали составы команд

Леонард стал 25-м игроком на МВЗ.

Комиссионер НБА Адам Силвер принял решение добавить в состав на Матч Всех Звезд форварда Лос-Анджелес Клипперс Кавая Леонарда, как недостающего 16-го игрока-американца.

Читай также: Кливленд совершил обмен с участием Хардена

После этого были сформированы все три команды участницы Матча Всех Звезд.

США (звезды): Барнс (Торонто), Букер (Финикс), Каннингем, Дюрен (оба - Детройт), Эдвардс (Миннесота), Хомгрен (Оклахома), Джонсон (Атланта), Макси (Филадельфия);

Барнс (Торонто), Букер (Финикс), Каннингем, Дюрен (оба - Детройт), Эдвардс (Миннесота), Хомгрен (Оклахома), Джонсон (Атланта), Макси (Филадельфия); США (полосы): Браун (Бостон), Брансон (Нью-Йорк), Карри (Голден Стэйт), Люрант (Хьюстон), ЛеБрон (Лейкерс), Леонард (Клипперс), Митчелл (Кливленд), Пауэлл (Майами);

Браун (Бостон), Брансон (Нью-Йорк), Карри (Голден Стэйт), Люрант (Хьюстон), ЛеБрон (Лейкерс), Леонард (Клипперс), Митчелл (Кливленд), Пауэлл (Майами); Сборная Мира: Адетокумбо (Миннесота), Авдия (Портленд), Дончич (Лейкерс), Гилджес-Александер (Оклахома), Йокич, Маррей (оба - Денвер), Сиакам (Индиана), Таунс (Нью-Йорк), Вембаньяма (Сан-Антонио).

Поединки пройдут в формате: три матча друг против друга и финал между двумя лучшими командами. Первый поединок (Мир против Звезд) начнется в полночь 15 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!