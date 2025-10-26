Матч всех звезд НХЛ не состоится в 2026 году

Национальная хоккейная лига сообщила на своём официальном сайте, что в феврале 2026 года не состоится матч всех звёзд.

По информации НХЛ, матч всех звёзд должен был пройти на стадионе UBS Arena в Лонг-Айленде, районе Нью-Йорка, но из-за участия игроков НХЛ в Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине было принято решение перенести матч всех звёзд на 2027 год.

Добавим, что игроки НХЛ возвращаются на Олимпийские игры впервые с 2014 года.

Отмечается, что домашняя арена Нью-Йорк Айлендерс сохранила право принимать матч в 2027 году, мероприятие запланировано на 5, 6 и 7 февраля.

Напомним, что матча всех звёзд не будет второй год подряд, так как в прошлом году проходил Турнир четырёх наций.

