Определились составы команд Матча восходящих звезд

Уже можно выделить команду, у которой будут самые высокие шансы на победу.

НБА на своем официальном сайте опубликовала результаты драфта Матча восходящих звезд-2024.

После того, как стали известны участники данного события, лига вместе с четырьмя тренерами провела драфт, в результате которого получились следующие команды:

Команда Пау Газоля:

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Брендон Миллер (Шарлотт)

Брандин Подземски (Голден Стэйт)

Хайме Хакес-младший (Майами)

Джабари Смит-младший (Хьюстон)

Кейсон Уоллес (Оклахома)

Билаль Кулибали (Вашингтон)

Команда Тамики Кэтчингс:

Паоло Банкеро (Орландо)

Джейден Айви (Детройт)

Джейлен Дюрен (Детройт)

Киган Мюррей (Сакраменто)

Скут Хендерсон (Портленд)

Кейонте Джордж (Юта)

Дайсон Дэниелс (Новый Орлеан)

Команда Джейлена Роуза:

Чет Холмгрен (Оклахома)

Джейлен Уильямс (Оклахома)

Бенедикт Матурин (Индиана)

Шэйдон Шарп (Портленд)

Дерек Лайвли (Даллас)

Джордан Хоукинс (Новый Орлеан)

Уокер Кесслер (Юта)

Команда Детлефа Шремпфа:

Исан Альманса (NBA G League Ignite)

Матас Бузелис (NBA G League Ignite)

Рон Холланд (NBA G League Ignite)

Тайлер Смит (NBA G League Ignite)

Мак МакКланг (Осеола Мэджик)

Оскар Чибве (Индиана Мэд Энтс)

Алондес Уильямс (Су-Фолс Скайфорс)

Источник: nba.com

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Напомним, что мини-турнир восходящих звезд НБА пройдет во время звездного уик-энда а именно в ночь на 17 февраля.

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