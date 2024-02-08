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Баскетбол

Определились составы команд Матча восходящих звезд

Уже можно выделить команду, у которой будут самые высокие шансы на победу.
Сегодня, 17:50
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

НБА на своем официальном сайте опубликовала результаты драфта Матча восходящих звезд-2024.

После того, как стали известны участники данного события, лига вместе с четырьмя тренерами провела драфт, в результате которого получились следующие команды:

Команда Пау Газоля:

  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
  • Брендон Миллер (Шарлотт)
  • Брандин Подземски (Голден Стэйт)
  • Хайме Хакес-младший (Майами)
  • Джабари Смит-младший (Хьюстон)
  • Кейсон Уоллес (Оклахома)
  • Билаль Кулибали (Вашингтон)

Команда Тамики Кэтчингс:

  • Паоло Банкеро (Орландо)
  • Джейден Айви (Детройт)
  • Джейлен Дюрен (Детройт)
  • Киган Мюррей (Сакраменто)
  • Скут Хендерсон (Портленд)
  • Кейонте Джордж (Юта)
  • Дайсон Дэниелс (Новый Орлеан)

Команда Джейлена Роуза:

  • Чет Холмгрен (Оклахома)
  • Джейлен Уильямс (Оклахома)
  • Бенедикт Матурин (Индиана)
  • Шэйдон Шарп (Портленд)
  • Дерек Лайвли (Даллас)
  • Джордан Хоукинс (Новый Орлеан)
  • Уокер Кесслер (Юта)

Команда Детлефа Шремпфа:

  • Исан Альманса (NBA G League Ignite)
  • Матас Бузелис (NBA G League Ignite)
  • Рон Холланд (NBA G League Ignite)
  • Тайлер Смит (NBA G League Ignite)
  • Мак МакКланг (Осеола Мэджик)
  • Оскар Чибве (Индиана Мэд Энтс)
  • Алондес Уильямс (Су-Фолс Скайфорс)

Источник: nba.com

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Напомним, что мини-турнир восходящих звезд НБА пройдет во время звездного уик-энда а именно в ночь на 17 февраля.

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