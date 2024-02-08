Определились составы команд Матча восходящих звезд
Уже можно выделить команду, у которой будут самые высокие шансы на победу.
НБА на своем официальном сайте опубликовала результаты драфта Матча восходящих звезд-2024.
После того, как стали известны участники данного события, лига вместе с четырьмя тренерами провела драфт, в результате которого получились следующие команды:
Команда Пау Газоля:
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
- Брендон Миллер (Шарлотт)
- Брандин Подземски (Голден Стэйт)
- Хайме Хакес-младший (Майами)
- Джабари Смит-младший (Хьюстон)
- Кейсон Уоллес (Оклахома)
- Билаль Кулибали (Вашингтон)
Команда Тамики Кэтчингс:
- Паоло Банкеро (Орландо)
- Джейден Айви (Детройт)
- Джейлен Дюрен (Детройт)
- Киган Мюррей (Сакраменто)
- Скут Хендерсон (Портленд)
- Кейонте Джордж (Юта)
- Дайсон Дэниелс (Новый Орлеан)
Команда Джейлена Роуза:
- Чет Холмгрен (Оклахома)
- Джейлен Уильямс (Оклахома)
- Бенедикт Матурин (Индиана)
- Шэйдон Шарп (Портленд)
- Дерек Лайвли (Даллас)
- Джордан Хоукинс (Новый Орлеан)
- Уокер Кесслер (Юта)
Команда Детлефа Шремпфа:
- Исан Альманса (NBA G League Ignite)
- Матас Бузелис (NBA G League Ignite)
- Рон Холланд (NBA G League Ignite)
- Тайлер Смит (NBA G League Ignite)
- Мак МакКланг (Осеола Мэджик)
- Оскар Чибве (Индиана Мэд Энтс)
- Алондес Уильямс (Су-Фолс Скайфорс)
Читай также: Обмены НБА: Карри перешел в Шарлотт, команды провели первый трехсторонний трейд вечера
Напомним, что мини-турнир восходящих звезд НБА пройдет во время звездного уик-энда а именно в ночь на 17 февраля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!