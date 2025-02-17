Карри стал MVP мини-турнира Всех звезд

В рамках уикенда Всех звезд состоялся мини-турнир между тремя командами из лучших игроков НБА и командой восходящих звезд.

В итоге, в соревнованиях победила команда, которую возглавлял Шакил О'Нил. В финале они одолели команду Чарльза Баркли.

Награду MVP по итогам турнира получил Стеф Карри. За два матча своей команды он набрал 20 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех конкурсов в рамках уикенда Всех звезд.

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