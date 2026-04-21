Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера

Карри намерен играть ещё несколько сезонов.

Голден Стейт собирается продлить соглашение со Стефеном Карри, пишет ESPN.

По имеющейся информации, до окончания текущего контракта у Карри остался один сезон, но этим летом он имеет право на продление договора сроком до двух лет.

Отмечается, что Уорриорз заинтересованы в сохранении 38-летнего защитника в своём составе. Добавим, что Стефен провёл всю свою 17-летнюю карьеру в Голден Стейт.

К слову, за предстоящий сезон-2026/27 Карри заработает около 62,6 млн долларов.

