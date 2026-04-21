iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера

Карри намерен играть ещё несколько сезонов.
Сегодня, 10:29       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Голден Стейт собирается продлить соглашение со Стефеном Карри, пишет ESPN.

По имеющейся информации, до окончания текущего контракта у Карри остался один сезон, но этим летом он имеет право на продление договора сроком до двух лет.

Отмечается, что Уорриорз заинтересованы в сохранении 38-летнего защитника в своём составе. Добавим, что Стефен провёл всю свою 17-летнюю карьеру в Голден Стейт.

К слову, за предстоящий сезон-2026/27 Карри заработает около 62,6 млн долларов.

Тем временем НБА уже объявила тройку кандидатов на звание MVP.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему" Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему"
Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги
Холанд - о стычке с Габриэлом: "Это был эпизод на удаление" Холанд - о стычке с Габриэлом: "Это был эпизод на удаление"
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Холанд - о стычке с Габриэлом: "Это был эпизод на удаление"
НБА12:46
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Европа12:25
Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока
Европа11:54
Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната
Другое11:35
GGBET запускает «Популярные ставки»
НБА11:25
Никс повторили худший сценарий франшизы за 30 лет
Европа10:54
Ливерпуль нашел преемника Салаха
Украина10:30
Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины
НБА10:29
Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера
Бокс10:02
Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK