Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико

Ювентус во время летнего трансферного окна планирует подписать нападающего мадридского Атлетико Александера Серлота.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "бьянконери" уже достигли соглашения с представителями 30-летнего футболиста об условиях личного контракта игрока.

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Переговоры между клубами по поводу норвежского форварда пока продолжаются, поскольку стороны параллельно также обсуждают будущее вингера Николаса Гонсалеса, который принадлежит туринцам, а выступал в аренде за "матрасников".

В нынешнем сезоне Серлот провел в составе Атлетико во всех турнирах 54 матча, в которых отличился 20 голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ювентус не смог договориться о подписании нового контракта с нападающим Душаном Влаховичем, а игрок покинет туринский клуб свободным агентом.

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