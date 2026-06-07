iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико

Туринский клуб собирается подписать Александера Серлота.
Сегодня, 15:48       Автор: Игорь Мищук
Александер Серлот / Getty Images
Александер Серлот / Getty Images

Ювентус во время летнего трансферного окна планирует подписать нападающего мадридского Атлетико Александера Серлота.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "бьянконери" уже достигли соглашения с представителями 30-летнего футболиста об условиях личного контракта игрока.

Читай также: Ювентус недоволен Ди Грегорио и нацелился на другого голкипера

Переговоры между клубами по поводу норвежского форварда пока продолжаются, поскольку стороны параллельно также обсуждают будущее вингера Николаса Гонсалеса, который принадлежит туринцам, а выступал в аренде за "матрасников".

В нынешнем сезоне Серлот провел в составе Атлетико во всех турнирах 54 матча, в которых отличился 20 голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ювентус не смог договориться о подписании нового контракта с нападающим Душаном Влаховичем, а игрок покинет туринский клуб свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы атлетико мадрид Александер Серлот

Статьи по теме

Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити
Ювентус недоволен Ди Грегорио и нацелился на другого голкипера Ювентус недоволен Ди Грегорио и нацелился на другого голкипера
Гранду Ла Лиги предложили Осимхена Гранду Ла Лиги предложили Осимхена
Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию

Видео

Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление
Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Дании и другие товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Бокс16:56
Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке
Европа16:27
Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити
Европа15:48
Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико
Украина15:05
Клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета
ЧМ-202614:47
Беллингем назвал главные проблемы Англии на ЧМ-2026
Украина14:30
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
Футзал14:25
Экстра-лига по футзалу: ХИТ завоевал чемпионство, Сухая Балка сравняла счет в бронзовой серии с Соколом
Бокс14:24
Слова промоутера Джошуа, вызвали шок: "Фьюри побьёт"
Бокс13:46
"Над Джошуа висит тень боя с Дюбуа": Уоррен - о его уязвимости перед Пренгой
НБА13:22
Уорриорз хотят оставить Порзингиса, но на своих условиях
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK