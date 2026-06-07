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Ювентус недоволен Ди Грегорио и нацелился на другого голкипера

Нацелился на Меньяна. Викарио – план Б.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Ювентус рассматривает подписание нового вратаря, передает  La Gazzetta dello Sport.

Причина покупки нового голкипера - недовольство руководства туринской команды выступлением Микеле Ди Грегорио.

Главной целью клуба является голкипер Милана Майк Меньян, однако из-за сложности осуществления данного подписания они рассматривают вратаря Гульельмо Викарио из Тоттенхэма.

Однако, по данным источника, между Ювентусом и Меньяном уже состоялись неофициальные переговоры.

К слову, один из перспективных  французских игроков снова остался без команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Майк Меньян Гульельмо Викарио

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