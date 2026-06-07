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Футбол

Экс-форвард МЮ снова без клуба

Марсьяль расторг контракт с Монтерреем.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Антони Марсьяль покинул Монтеррей, расторгнув контракт по взаимному согласию сторон.

Один из перспективных французских игроков снова остался без команды, передает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед присоединился к мексиканскому клубу в сентябре прошлого года после ухода из АЕК.

Однако заиграть у 30-летнего француза в команде не удалось, за сезон-2025/26 он забил 1 гол в 17 матчах.

К слову, экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции.

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