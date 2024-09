Экс-звезда Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Бразилии

Французский вингер Антони Марсьяль близок к подписанию контракта с бразильским Фламенго. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Читай также: Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте

По информации источника, представители бразильского клуба контактировали с французом, имеющим несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из Манчестер Юнайтед.

🚨🔴⚫️ EXCL: Flamengo make contact with former Man United striker Anthony Martial among main options to replace Pedro.



Following Pedro’s ACL injury, Martial has been approached while he’s considering several options for his future. pic.twitter.com/nEPTPeAiFb