Экс-звезда Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Бразилии
Французский вингер Антони Марсьяль близок к подписанию контракта с бразильским Фламенго. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, представители бразильского клуба контактировали с французом, имеющим несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из Манчестер Юнайтед.
🚨🔴⚫️ EXCL: Flamengo make contact with former Man United striker Anthony Martial among main options to replace Pedro.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024
Following Pedro’s ACL injury, Martial has been approached while he’s considering several options for his future. pic.twitter.com/nEPTPeAiFb
Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Антони Марсьяль провел 19 матчей за Манчестер Юнайтед, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Напомним, после трех сыгранных матчей в АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 турнирных пункта.
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