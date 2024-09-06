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Экс-звезда Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Бразилии

Француз не ужился в Манчестере.
Сегодня, 15:21
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Французский вингер Антони Марсьяль близок к подписанию контракта с бразильским Фламенго. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, представители бразильского клуба контактировали с французом, имеющим несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Антони Марсьяль провел 19 матчей за Манчестер Юнайтед, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, после трех сыгранных матчей в АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 турнирных пункта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антони Марсьяль ФК Манчестер Юнайтед

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