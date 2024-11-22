iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный певец летом помог новичку АПЛ оформить трансфер игрока летом

Эд Ширан - фанат Ипсвича, а неназванный футболист "трактористов" оказался фанатом Ширана.
Сегодня, 09:33
Эд Ширан / Getty Images
Эд Ширан / Getty Images

Один из самых известных фанатов Ипсвича Эд Ширан имел прямое влияние на трансферную кампанию новичка АПЛ в этом сезоне.

Как сообщает издание ABC News, ссылаясь на слова гендира клуба Марка Эштона, Ширан помог оформить переход одного из летних новичков «трактористов», который сомневался в целесообразности трансфера в команду.

По словам Эштона, Ширан поговорил с неназванным футболистом, который как удалось узнать руководству клуба является его кумиром, по Zoom всего лишь за несколько минут до своего выступления с известной певицей Тейлор Свифт и за это время уговорил игрока, что Ипсвич будет идеальным местом для продолжения его карьеры.

Марк отказался называть конкретное имя, однако, отметил, что этот исполнитель «точно забивает несколько голов в сезон».

Эд выступал с Тейлор Свифт на Уэмбли 15 августа этого года. На следующий день Ипсвич объявил о переходе Сэмми Смодича, который в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Чемпионшипа.

Напомним, ранее сообщалось, что Ширан провел концерт для игроков сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эд Ширан Ипсвич

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу
Борнмут с Забарным спасся от поражения Астон Вилле, Брентфорд без Ярмолюка выдал голевую феерию с Ипсвичем Борнмут с Забарным спасся от поражения Астон Вилле, Брентфорд без Ярмолюка выдал голевую феерию с Ипсвичем
Эвертон Миколенко с легкостью обыграл новичка АПЛ Эвертон Миколенко с легкостью обыграл новичка АПЛ
Трансфер форварда Челси оказался под угрозой срыва Трансфер форварда Челси оказался под угрозой срыва
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Возвращение клубных матчей
просмотров

Последние новости

Европа09:33
Известный певец летом помог новичку АПЛ оформить трансфер игрока летом
Европа08:56
Родри рассказал, разговаривал ли с Винисиусом после церемонии вручения Золотого Мяча-2024
НБА08:32
НБА: Орландо вырвал победу над Лейкерс, Сан-Антонио разобрался с Ютой
Европа07:53
Футбол сегодня: Возвращение клубных матчей
НХЛ07:34
НХЛ: Бостон с трудом победил Юту, Коламбус переиграл Тампу-Бэй в "голевой перестрелке"
Европа00:50
"Ты вот-вот умрешь": Роналду снял ролик с самым популярным ютубером
Киберспорт00:12
Европейский RMR-турнир. Группа B: Passion UA сыграют за выход на Major, B8 в шаге от вылета
Вчера, 23:52
Бокс23:52
Чисора узнал имя своего соперника
Европа23:24
Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории
Бокс22:59
Дюбуа признался, почему бросил вызов Джейку Полу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK