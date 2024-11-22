Известный певец летом помог новичку АПЛ оформить трансфер игрока летом

Один из самых известных фанатов Ипсвича Эд Ширан имел прямое влияние на трансферную кампанию новичка АПЛ в этом сезоне.

Как сообщает издание ABC News, ссылаясь на слова гендира клуба Марка Эштона, Ширан помог оформить переход одного из летних новичков «трактористов», который сомневался в целесообразности трансфера в команду.

По словам Эштона, Ширан поговорил с неназванным футболистом, который как удалось узнать руководству клуба является его кумиром, по Zoom всего лишь за несколько минут до своего выступления с известной певицей Тейлор Свифт и за это время уговорил игрока, что Ипсвич будет идеальным местом для продолжения его карьеры.

Марк отказался называть конкретное имя, однако, отметил, что этот исполнитель «точно забивает несколько голов в сезон».

Эд выступал с Тейлор Свифт на Уэмбли 15 августа этого года. На следующий день Ипсвич объявил о переходе Сэмми Смодича, который в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Чемпионшипа.

Напомним, ранее сообщалось, что Ширан провел концерт для игроков сборной Англии.

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