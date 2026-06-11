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Футбол

Экс-тренер Челси может возглавить Ипсвич

Бен Джейкобс раскрыл имя кандидата.
Сегодня, 18:03       Автор: Валентина Чорноштан
Лиам Росеньор / Getty Images
Лиам Росеньор / Getty Images

Руководство Ипсвича рассматривает вариант приглашения на пост главного тренера бывшего наставника Челси.

По имеющейся информации, тракторы начали поиски нового главного тренера после ухода Кирана Маккенны.

Главным кандидатом на пост наставника является Лиам Росеньор, также они рассматривают Гари О’Нила в случае отказа Лиама.

Напомним, что в сезоне‑2025/26 Ипсвич сумел занять второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в высший дивизион чемпионата Англии.

Ранее Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ипсвич Лиам Росеньор

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