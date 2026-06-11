Экс-тренер Челси может возглавить Ипсвич
Бен Джейкобс раскрыл имя кандидата.
Руководство Ипсвича рассматривает вариант приглашения на пост главного тренера бывшего наставника Челси.
По имеющейся информации, тракторы начали поиски нового главного тренера после ухода Кирана Маккенны.
Главным кандидатом на пост наставника является Лиам Росеньор, также они рассматривают Гари О’Нила в случае отказа Лиама.
Strasbourg boss Gary O’Neil a contender for the Ipswich vacancy. Liam Rosenior another name appreciated.🚜 pic.twitter.com/oruw1auYmR— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 10, 2026
Напомним, что в сезоне‑2025/26 Ипсвич сумел занять второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в высший дивизион чемпионата Англии.
Ранее Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии.
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