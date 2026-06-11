"Не нойте!": Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни выступил в поддержку Томаса Тухеля на фоне критики его заявки на Чемпионат мира‑2026.

По словам Руни, отсутствие Коула Палмера, Фила Фодена и Харри Магуайра объясняется тренерским решением, основанным на общей стратегии.

Очевидно, что Томас Тухель тщательно продумал состав и причины. Не нойте, есть причины, по которым он выбрал других игроков. Я ему доверяю.

"Я считаю его первоклассным тренером, он понимает, что поставлено на карту, и выбрал команду, которая, по его мнению, может побороться за победу на чемпионате мира", — сказал Руни в своём подкасте.

К слову, Марокко осталась без двух ключевых игроков перед стартом чемпионата мира.

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