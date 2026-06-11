Марокко осталась без двух ключевых игроков перед стартом ЧМ

Потеряла двух лидеров перед матчем с Бразилией.

Сборная Марокко внесла кадровые изменения из-за травм Абде Эззальзули и Найефа Агерда. Об этом сообщает ESPN.

По имеющейся информации, вингер Бетиса Абде получил повреждение в товарищеском матче с Норвегией 7 июня. А его сокомандник Агерд не выходил на поле с марта из-за проблем с пахом, поэтому тренерский штаб принял решение исключить его из заявки.

Добавим, что взамен выбывших вингера и защитника были вызваны Маруан Саадан из Аль-Фатеха и нападающий Анже Амин Сбаи.

Напомним, что свой первый матч на ЧМ-2026 сборная Марокко проведёт 14 июня против Бразилии.

К слову, ранее хавбек США рассказал как среди американцев меняется взгляд на соккер.

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