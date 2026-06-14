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Футбол

Сенсация от Марокко в матче с Бразилией и предполагаемая победа Шотландии с Гаити

Обзор матчей группы С.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Маркиньос, Ашраф Хакими / Getty Images
Маркиньос, Ашраф Хакими / Getty Images

В ночь на воскресенье, 14 июня, прошёл матч в рамках группы C, в которой сразились Бразилия и Марокко.

С самого начала матча и до финального свистка африканцы смело прессинговали, быстро переходили в атаку и создавали моменты у ворот Алиссона, а на 18-й минуте заслуженно вышли вперёд благодаря голу Сайбари.

Тем временем Бразилия выглядела крайне неубедительно и практически полностью зависела от действий Винисиуса. Однако именно его индивидуальный проход помог селесао отыграться на 32-й минуте.

Добавим, что после перерыва ситуация у подопечных Карло Анчелотти стала куда лучше: они завладели инициативой и заставили Марокко больше обороняться. Африканцы заметно устали, а многочисленные замены ослабили их игру впереди. В результате матч закончился ничьей 1:1.

Статистика матча Бразилия - Марокко 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Бразилия - Марокко 1:1

Голы: Винисиус (32) - Сайбари (21)

Ожидаемые голы (xG): 1.26 - 1.36
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 6 - 2
Фолы: 16 - 14

Бразилия: Алиссон — Дуглас Сантос, Магальяэс, Маркиньос, Ибаньес — Каземиро — Гимараэс — Винисиус, Рафинья, Пакета — Тиаго.

Марокко: Буну — Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими — Буадди, Эль-Айнауи — Эль-Ханнус, Унаи, Диас — Сайбари.

Второй матч в рамках группы C прошёл между дебютантами чемпионата мира — Гаити и Шотландией, в котором номинальные гости сумели вырвать хоть и минимальную, но победу.

Гаити создавал несколько опасных моментов и был близок к сенсации, однако реализовать свои шансы они не сумели. Тем временем шотландцы активно вошли в игру и сразу завладели инициативой. Ключевой эпизод произошёл в концовке первого тайма.

После длинной передачи оборона Гаити допустила позиционную ошибку: голкипер Пласид неудачно отбил мяч прямо на Джона Макгинна, который точным ударом из-за пределов штрафной вывел шотландцев вперёд.

Во втором тайме команды часто нарушали правила, тренеры провели ряд замен, но счёт больше не изменился. Победа 1:0 позволила Шотландии выйти на первое место в группе, тогда как Гаити остаётся на последней строчке.

Статистика матча Гаити - Шотландия 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Гаити - Шотландия 0:1

Голы: Макгинн (28)

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.05
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 4 - 3
Фолы: 23 - 21

Гаити: Пласид — Эксперьянс, Делькруа, Аде, Аркус — Провиданс, Бельгард, Жан-Жак, Дидсон — Изидор, Пьеро.

Шотландия: Ганн — Хики, Хэнли, Хэндри, Робертсон — Гэннон-Доук, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн — Адамс, Шенкленд.

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