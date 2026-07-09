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Футбол

Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции

Фейерверки и барабаны.
Сегодня, 15:57       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Марокко / Getty Images
Фанаты Марокко / Getty Images

Перед матчем со сборной Франции болельщики сборной Марокко устроили шумную акцию возле отеля, где разместилась французская команда.

Как сообщает RMC Sport, фанаты запускали фейерверки, били в барабаны и сигналили автомобилями, пытаясь помешать футболистам спокойно провести ночь.

Отмечается, что шум также доставил неудобства жителям соседних улиц Бостона. Прекратить акцию удалось лишь после вмешательства представителя службы безопасности.

Ранее такую же акцию совершили болельщики сборной Мексики. Они аналогичным образом пытались нарушить покой игроков сборной Англии.

К слову, сборная Марокко осталась без ключевого игрока на матч с Францией.

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