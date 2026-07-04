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Футбол

Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ

Тчуамени не сыграет против Парагвая.
Сегодня, 09:09       Автор: Валентина Чорноштан
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Полузащитник сборной Франции и мадридского Реала Орельен Чуамени не примет участия в игре против Парагвая.

По данным RMC Sport, хавбек почувствовал болезненные ощущения в мышцах бедра на тренировке, состоявшейся 3 июля.

После обследований медицинский штаб принял решение не рисковать футболистом, а дать возможность Чуамени восстановиться к следующим играм.

Добавим, что Орельен на нынешнем Мундиале появлялся в основе в трёх из четырёх матчей французов. В предстоящей игре вместо него ожидается выход Куадио Коне.

Тем временем травма бедра выбила ключевого вингера Бразилии из матча с Норвегией.

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