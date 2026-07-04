Бывший руководитель Ред Булл появится в паддоке впервые после ухода

Его связывают с возможной покупкой акций.

Кристиан Хорнер с высокой вероятностью появится в паддоке Формулы‑1 на Гран‑при Великобритании.

По данным RacingNews365, экс‑руководитель Ред Булл впервые вернётся в паддок после ухода из команды.

Также, как передаёт источник, Хорнер может появиться на Гран‑при из‑за своего желания купить долю команды из Формулы‑1.

Добавим, что ранее его имя связывали как будущего потенциального инвестора Альпин.

Ранее появилась информация, что Хэмилтон может остаться в Формуле‑1 до 2027 года.

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