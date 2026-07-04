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Футбол

Месси побил рекорд Роналдо и Клозе

14 голов в ворота 14 разных команд.
Сегодня, 08:38       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси обновил историческое достижение чемпионатов мира.

Накануне сборная Аргентины сыграла против Кабо‑Верде, и капитан национальной команды не ушёл с поля без забитого гола.

Следовательно, Месси поражал ворота 14 разных сборных на чемпионатах мира по ходу карьеры. Ранее лидерами этого показателя были Роналдо, Мирослав Клозе и Юрген Клинсманн - по 10 национальных команд.

Напомним, что за карьеру на чемпионатах мира аргентинец забивал таким сборным, как Франция, Нидерланды, Хорватия, Мексика, Нигерия, Иран, Саудовская Аравия, Австралия, Алжир, Австрия, Босния и Герцеговина, Иордания, Сербия и Черногория, а также Кабо‑Верде.

К слову, чемпионат мира‑2026 стал рекордным по количеству автоголов.

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