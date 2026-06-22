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Футбол

Месси установил новый рекорд на ЧМ-2026

Аргентинец превзошел достижение Мирослава Клозе.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира.

Накануне форвард отличился в воротах сборной Австрии.

Этот гол стал 17-м для Месси в рамках чемпионатов мира, что является новым абсолютным рекордом.

Предыдущим обладателем рекорда был бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе, на счету которого 16 голов.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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