Левый Берег и Кудровка разошлись скучной ничьей

Матч несколько раз переносился из-за тревоги.

В субботу, 8 августа, Левый Берег и Кудровка встречались во втором туре УПЛ.

Кудровка начала ярче, создав пару моментов, которые разошлись со створом ворот. Левый Берег ответил своим, но тоже без гола.

Во втором тайме тем матча сильно упал. И лишь в последнюю десятиминутку команды сделали последний рывок ради очков, но по итогу разошлись нулями.

Статистика матча Левый Берег - Кудровка 2-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Кудровка 0:0

Левый берег: Жмурко — Сидней, Бондаренко, Якимов, Коваленко — Банада, Челядин (Тищенко, 84, Бонсу, 90+4), Шастал (Квасница, 62), В. Волошин (Диего, 62), Воробчак — Венделл (Н. Волошин, 84).

Кудривка: Яшков – Огарков (Сердюк, 83, Семенов, Векляк, Е. Пасич – Смирный, Думанюк, Беляев (Вечурко, 83) – Петряк (Ющенко, 76), Овусу (Верли, 76), Свитюха (Бичек, 66).

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