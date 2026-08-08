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Футбол

Ноттингем выкупит звезду португальской лиги

Усман Диоманде перейдет в Ноттингем.
Вчера, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Усман Диоманде / Getty Images
Усман Диоманде / Getty Images

Защитник Спортинга Усман Диоманде все же продолжит карьеру в АПЛ, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что 22-летний ивуарийский защитник давно уже на хорошем счету у европейских клубов, однако Спортинг отказывался продавать игрока.

Тем не менее сейчас Ноттингему удалось договориться о трансфере Диоманде всего за 40 млн евро.

Всего за Спортинг Диоманде провел 87 матчей, записав на свой счет пять голов.

Ранее также сообщалось, что Боруссия пытается выкупить молодого таланта.

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