Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала

Наполи заинтересован в подписании нападающего Арсенала Габриэля Жезуса, пишет Corriere dello Sport.

Бразилец рассматривается как один из вариантов для усиления атаки на фоне возможного ухода Ромелу Лукаку в Атланту Юнайтед.

Отмечается, что интерес итальянского клуба является реальным. Арсенал оценивает Жезуса примерно в 20 млн евро. Однако Наполи рассчитывает снизить стоимость сделки благодаря заинтересованности самого футболиста в переходе.

Отмечается, что дополнительным фактором может стать недавнее сотрудничество Жезуса с агентством, представляющим интересы главного тренера Наполи Массимилиано Аллегри.

Тем временем новый наставник Челси Алонсо готов вышвырнуть 16 человек из лондонского коллектива.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!