iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала

Бразильский форвард на радаре.
Сегодня, 13:25       Автор: Валентина Чорноштан
Габриэл Жезус / Getty Images
Габриэл Жезус / Getty Images

Наполи заинтересован в подписании нападающего Арсенала Габриэля Жезуса, пишет Corriere dello Sport.

Бразилец рассматривается как один из вариантов для усиления атаки на фоне возможного ухода Ромелу Лукаку в Атланту Юнайтед.

Отмечается, что интерес итальянского клуба является реальным. Арсенал оценивает Жезуса примерно в 20 млн евро. Однако Наполи рассчитывает снизить стоимость сделки благодаря заинтересованности самого футболиста в переходе.

Отмечается, что дополнительным фактором может стать недавнее сотрудничество Жезуса с агентством, представляющим интересы главного тренера Наполи Массимилиано Аллегри.

Тем временем новый наставник Челси Алонсо готов вышвырнуть 16 человек из лондонского коллектива.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Габриэл Жезус ФК Наполи

Статьи по теме

Реал улучшил предложение Винисиусу на фоне интереса Арсенала Реал улучшил предложение Винисиусу на фоне интереса Арсенала
Эвертон усилился полузащитником Арсенала Эвертон усилился полузащитником Арсенала
Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла
Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ Буковина,Оболонь
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы
Европа18:25
Ноттингем выкупит звезду португальской лиги
Европа17:40
Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда
Украина17:10
Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы
Европа16:25
Родри заявил о своем желании перейти в Барселону
Европа14:49
Экс-агент Неймара признался в манипуляциях на трансферном рынке
Европа14:22
Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу
Другие13:45
World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга россии
Европа13:25
Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала
Бокс12:48
Усик рассказал о двух сценариях завершения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK