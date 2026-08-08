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World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга россии

Отменила нейтральный статус.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
World Skate лого / Getty Images
World Skate лого / Getty Images

World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга и роллер‑спорта россии.

Исполнительный комитет World Skate принял решение полностью восстановить в правах ФСР.

Теперь они разрешили выступать на турнирах организации под государственным флагом, с гимном и национальной символикой.

С 2024 года они участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее россия  "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира‑2027 по волейболу.

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