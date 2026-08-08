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Футбол

Ромеро может перейти в гранд чемпионата Испании

Мадридцы предлагают 40 млн за защитника.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиано Ромеро / Getty Images
Кристиано Ромеро / Getty Images

Атлетико намерен усилить оборону защитником Тоттенхэма и сборной Аргентины Кристианом Ромеро.

Отмечается, что мадридский клуб готов сразу предложить за 28-летнего футболиста 40 млн евро, чтобы опередить конкурентов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов отдать аргентинца и за 30 млн евро, об этом пишет Фабрицио Романо.

Однако Атлетико направит официальное предложение шпорам по защитнику только после завершения сделок по продаже Науэля Молины.

К слову, сын великого французского футболиста стал игроком Леганеса.

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