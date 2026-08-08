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Футбол

Известно состояние Куртуа перед началом сезона Ла Лиги

Вратарь начал индивидуальные тренировки.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Тибо Куртуа начал подготовку к новому сезону в составе мадридского Реала.

Напомним, что ранее бельгиец получил травму в четвертьфинале ЧМ‑2026 против Испании и досрочно завершил выступление на турнире.

Как передаёт издание Goal, на текущий момент Куртуа тренируется на базе клуба в Вальдебебасе, пока Реал находится в Венгрии для проведения товарищеских игр.

Отмечается, что бельгийский голкипер провёл первую индивидуальную тренировку и приступил к восстановлению оптимальной формы.

Ранее стало известно, что Жозе Моуринью ввёл новые правила внутри Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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