Известно состояние Куртуа перед началом сезона Ла Лиги

Тибо Куртуа начал подготовку к новому сезону в составе мадридского Реала.

Напомним, что ранее бельгиец получил травму в четвертьфинале ЧМ‑2026 против Испании и досрочно завершил выступление на турнире.

Как передаёт издание Goal, на текущий момент Куртуа тренируется на базе клуба в Вальдебебасе, пока Реал находится в Венгрии для проведения товарищеских игр.

Отмечается, что бельгийский голкипер провёл первую индивидуальную тренировку и приступил к восстановлению оптимальной формы.

Ранее стало известно, что Жозе Моуринью ввёл новые правила внутри Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!