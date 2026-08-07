Бывший лидер Милана покинул команду

Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер стал свободным агентом.

"Россонери" объявил о расторжении контракта с хавбеком по согласию сторон.

Беннасер присоединился к Милану в 2019 году, в какое-то вреям был лидером команды, но затем утратил даже место в составе.

Прошлый сезон алжирец и вовсе провел в аренде в загребском Динамо. В итоге Милан решил больше не держать игрока на зарплате.

Скорее всего, в ближайшее время Беннасер присоединится к катарской Аль-Гарафе.

Ранее также кипер с громким именем лишился контракта.

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