Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела
Стадион Черноморца не сможет принять игру второго тура.
УПЛ объявила о переносе матча второго тура между Черноморцем и Колосом.
Напомним, что накануне росийский удар повредил стадион в Одессе.
Поединок должен был состояться в субботу, 8 августа, однако теперь его дата неизвестна.
В ближайшее время УПЛ отправит своих представителей на стадион, чтобы проверить его готовность принимать матчи чемпионата.
В одесском клубе произошедшее назвали актом терроризма.
Матч перенесен на одну из резервных дат. Все вы видели, какой ущерб нанес враг нашему стадиону — визитной карточке Одессы. Это очередной акт террора против мирного украинского города
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