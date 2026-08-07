Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела

УПЛ объявила о переносе матча второго тура между Черноморцем и Колосом.

Напомним, что накануне росийский удар повредил стадион в Одессе.

Поединок должен был состояться в субботу, 8 августа, однако теперь его дата неизвестна.

В ближайшее время УПЛ отправит своих представителей на стадион, чтобы проверить его готовность принимать матчи чемпионата.

В одесском клубе произошедшее назвали актом терроризма.

Матч перенесен на одну из резервных дат. Все вы видели, какой ущерб нанес враг нашему стадиону — визитной карточке Одессы. Это очередной акт террора против мирного украинского города

С расписанием и результаты всех матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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