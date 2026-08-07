Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы

Василий Иванчук вписал свое имя в историю.

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила имена новых членов Зала мировой шахматной славы.

В число пятерых спортсменов, удостоенных этой чести, вошел и украинский гроссмейстер Василий Иванчук.

Украинец получил статус гроссмейстера еще в 1988 году. Дважды выигрывал Олимпиаду за ссср (1988, 1990) и дважды за Украину (2004, 2010).

Также Иванчук дважды становился чемпионом мира: в 2007-м по блицу, а в 2016-м по рапиду. Является также чемпионом Европы-2004.

Официальная церемония состоится в октябре этого года в Сент-Луисе.

Ранее также сообщалось, что украинец стал чемпионом Европы без гроссмейстерского звания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!