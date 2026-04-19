Украинский шахматист стал чемпионом Европы

Роман Дегтярев стал первым в истории победителем без звания гроссмейстера.

В польском Катовице прошел чемпионат Европы по шахматам.

Неожиданный чемпионский титул добыл 17-летний украинец Роман Дегтярев.

До турнира шахматист занимал 126-ю строчку рейтинга, однако на своем пути к титулу обыграл всех более опытным соперников.

В итоге Дегтярев набрал девять баллов и получил чемпионский титул. И это впервые в истории, когда чемпионом Европы становится шахматист, не имеющий звания гроссмейстера.

Победа на Евро позволила украинцу получить путевку на Кубок мира ФИДЕ. Также туда квалифицировались Антон Коробов и Василий Иванчук.

