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Усик сохранил вторую строчку в рейтинге P4P от ESPN

Представлен обновленный список сильнейших боксеров.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).

Украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) остался на второй позиции в списке после своей недавней победы в бою с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

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Продолжает возглавлять рейтинг абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО).

Рейтинг P4P от ESPN:

  1. Наоя Иноуэ
  2. Александр Усик
  3. Джесси Родригес
  4. Давид Бенавидес
  5. Шакур Стивенсон
  6. (-). Дмитрий Бивол
  7. (6). Девин Хейни
  8. (7). Дзунто Накатани
  9. (8). Джарон Эннис
  10. Джей Опетая

Ранее также был представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: espn Александр Усик P4P Наоя Иноуэ

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