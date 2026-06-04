Усик сохранил вторую строчку в рейтинге P4P от ESPN
Представлен обновленный список сильнейших боксеров.
ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
Украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) остался на второй позиции в списке после своей недавней победы в бою с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Читай также: "У него есть 30 дней": Временный чемпион озвучил ультиматум Усику
Продолжает возглавлять рейтинг абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО).
Рейтинг P4P от ESPN:
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Джесси Родригес
- Давид Бенавидес
- Шакур Стивенсон
- (-). Дмитрий Бивол
- (6). Девин Хейни
- (7). Дзунто Накатани
- (8). Джарон Эннис
- Джей Опетая
Ранее также был представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!