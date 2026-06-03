"У него есть 30 дней": Временный чемпион озвучил ультиматум Усику

Агит Кабайел отреагировал на решение WBC санкционировать его бой с украинцем.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) прокомментировал решение Всемирного боксерского совета санкционировать его бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО).

Немецкий боксер отметил, что у украинца есть 30 дней, чтобы определиться по поводу поединка и будущего пояса организации.

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"Невозможно описать словами, что для меня значит этот момент. Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней, чтобы согласиться.

Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC", - приводит слова Кабайела The Ring.

Напомним, ранее Кабайел рассказал, где можно организовать бой с Усиком.

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