Англия в безумном матче обыграла Францию

В воскресенье, 19 июля, состоялся поединок за третье место ЧМ-2026 между Францией и Англией.

И сразу же со стартом матча Англия вышла вперед после пушечного удара Райса. Англия продолжила давить и забила снова, но гол Сака был отменен.

И все равно англичане забили снова, Конса выиграл воздух после углового и удвоил счет. После этого игра немного успокоилась, и Франция даже смогла провести пару своих атак, но в итоге позволила Сака все же открыть счет своим голам. А еще до конца тайма вингер Арсенала сделал дубль и довел счет до разгромного.

Во втором тайме картина резко изменилась. Франция стала играть агрессивней, и уже через три минуты Мбаппе отыграл один мяч. А еще через несколько минут Барколя забил второй гол.

Когда в воздухе запахло камбеком французы постарались поднажать и были награждены еще один голом. Но в концовке матча шансы Франции испарились после жесткого подката Гюсто, который подарил Сака хет-трик.

Но Франция снова сумела сократить отставание до одного мяча, но сразу Беллингем уже окончательно снял все вопросы.

Статистика матча за третье место Франция - Англия на ЧМ‑2026

Франция - Англия 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Барколя, 54, Дембеле, 90+6 - Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, (пен), 87, Беллингем, 90+8

Ожидаемые голы (xG): 2.79 — 3.05

Владение мячом: 46% — 54%

Удары: 19 — 19

Удары в створ: 9 — 11

Угловые: 3 — 4

Фолы: 14 — 8

Франция: Меньян — Т. Эрнандес (Динь, 46), Лакруа, Конате (Упамекано, 46), Густо (Кунде, 90+1) – Заир-Эмери, Рабьо, Дуэ (Баркола, 46), Шерки (Дембеле, 46), Олисе – Мбаппе

Англия: Хендерсон – Спенс, Конса, Гехи (Чалоба, 90+3), Кванса (Джеймс, 83) – Роджерс, Райс, Эзе (Беллингем, 79) – Рашфорд (Уоткинс, 46), Тоуни (Андерсон, 79), Сака

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