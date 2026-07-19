Гарначо выбрал свой следующий клуб

Вингер Челси Алехандро Гарначо определился со следующим клубом, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что лондонцы купили игрока у Манчестер Юнайтед прошлым летом, а теперь хотят его продать.

Рома готова арендовать аргентинца за 5 млн евро с опцией выкупа в 35 млн евро.

Однако Челси не торопиться принимать условия даже несмотря на то, что сам игрок согласен переехать в Рим. Единственной загвоздкой остается то, что лондонцы предпочили бы насовсем избавиться от Гарначо.

Ранее также Челси согласовал рекордный трансфер.

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