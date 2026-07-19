iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гарначо выбрал свой следующий клуб

Аргентинец готов переехать в Рим.
Сегодня, 00:10       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Челси Алехандро Гарначо определился со следующим клубом, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что лондонцы купили игрока у Манчестер Юнайтед прошлым летом, а теперь хотят его продать.

Рома готова арендовать аргентинца за 5 млн евро с опцией выкупа в 35 млн евро. 

Однако Челси не торопиться принимать условия даже несмотря на то, что сам игрок согласен переехать в Рим. Единственной загвоздкой остается то, что лондонцы предпочили бы насовсем избавиться от Гарначо.

Ранее также Челси согласовал рекордный трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алехандро гарначо

Статьи по теме

К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец
Челси рассматривает варианты продажи Гарначо Челси рассматривает варианты продажи Гарначо
Гарначо может перезапустить карьеру в Италии Гарначо может перезапустить карьеру в Италии
Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Гарначо выбрал свой следующий клуб
Вчера, 23:30
Украина23:30
Полесье переманило легионера у другого клуба УПЛ
Формула 123:09
В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена
ЧМ-202622:07
Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка
Европа21:14
Челси побил трансферный рекорд
Теннис19:50
Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах
Европа19:25
Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ
ЧМ-202618:58
Агуэро: Месси - настоящая порнозвезда
Формула 118:25
Гран-при Бельгии: Антонелли взял поул,Ферстаппен и Норрис в тройке
Европа17:45
Барселона отложила официальное представление Адейеми
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK