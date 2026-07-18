iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье переманило легионера у другого клуба УПЛ

Андрусв Араухо подписал пятилетний контракт.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Андрусв Араухо / polissyafc.com
Андрусв Араухо / polissyafc.com

Полесье объявило о трансфере Андрусва Араухо.

По сообщениям инсайдера, Кривбасс получил за своего хавбека 2 млн евро.

23-летний венесуэлец подписал с житомирским клубом пятилетний контракт и получил 22-й номер.

В прошлом сезоне Араухо провел 28 матчей, отличившись тремя ассистами.

Ранее также Полесье представило новую форму на следующий сезон.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гарначо выбрал свой следующий клуб Гарначо выбрал свой следующий клуб
В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена
Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка
Челси побил трансферный рекорд Челси побил трансферный рекорд

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Гарначо выбрал свой следующий клуб
Вчера, 23:30
Украина23:30
Полесье переманило легионера у другого клуба УПЛ
Формула 123:09
В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена
ЧМ-202622:07
Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка
Европа21:14
Челси побил трансферный рекорд
Теннис19:50
Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах
Европа19:25
Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ
ЧМ-202618:58
Агуэро: Месси - настоящая порнозвезда
Формула 118:25
Гран-при Бельгии: Антонелли взял поул,Ферстаппен и Норрис в тройке
Европа17:45
Барселона отложила официальное представление Адейеми
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK