iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка

Футболистам сложно найти мотивацию после поражения.
Сегодня, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Биксант Лизаразю / Getty Images
Биксант Лизаразю / Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что матч за третье место не имеет никакого смысла.

Напомним, что уже сегодня ночью Англия и Франция разыграют бронзу ЧМ-2026.

Однако по мнению Лизаразю это больше похоже на пытку. Так как после поражения в полуфинале очень сложно найти в себе снова мотивацию.

Я не буду отрицать, что после поражения от Испании меня, как и Томаса Тухеля, не интересует матч за третье место. Это не Олимпийские игры, здесь нет золотых, серебряных или бронзовых медалей. Даже занять второе место на чемпионате мира бессмысленно.

Мы проиграли Испании. Психологически к этому матчу очень сложно подойти. Когда так много надежд на выход в финал, это становится огромным ударом. Трудно найти в себе силы. Этот матч – почти что пытка

Ранее также Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против аргентинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена
Челси побил трансферный рекорд Челси побил трансферный рекорд
Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах
Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Формула 123:09
В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена
ЧМ-202622:07
Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка
Европа21:14
Челси побил трансферный рекорд
Теннис19:50
Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах
Европа19:25
Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ
ЧМ-202618:58
Агуэро: Месси - настоящая порнозвезда
Формула 118:25
Гран-при Бельгии: Антонелли взял поул,Ферстаппен и Норрис в тройке
Европа17:45
Барселона отложила официальное представление Адейеми
Легкая атлетика17:12
Магучих взяла серебро этапа Бриллиантовой лиги
ЧМ-202614:48
Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK