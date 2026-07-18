Лизаразю - о матче за третье место: Это – почти что пытка

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что матч за третье место не имеет никакого смысла.

Напомним, что уже сегодня ночью Англия и Франция разыграют бронзу ЧМ-2026.

Однако по мнению Лизаразю это больше похоже на пытку. Так как после поражения в полуфинале очень сложно найти в себе снова мотивацию.

Я не буду отрицать, что после поражения от Испании меня, как и Томаса Тухеля, не интересует матч за третье место. Это не Олимпийские игры, здесь нет золотых, серебряных или бронзовых медалей. Даже занять второе место на чемпионате мира бессмысленно. Мы проиграли Испании. Психологически к этому матчу очень сложно подойти. Когда так много надежд на выход в финал, это становится огромным ударом. Трудно найти в себе силы. Этот матч – почти что пытка

Ранее также Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против аргентинцев.

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