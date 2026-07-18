В Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получит нового гоночного инженера в следующем сезоне, пишет De Telegraaf.

Напомним, что Джанпьеро Ламбьязе перейдет в Макларен, где станет гоночным директором вместо Андреа Стеллы.

Его же место в команде займет Том Харт. С 2020 года он работал в инженерной бригаде Ферстаппена и хотел покинуть команду.

Однако в итоге его сумели убедить повышением до гоночного инженера Макса или другого пилота, если нидерландец покинет команду.

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