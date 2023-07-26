Гран-при Бельгии: расписание и результаты

В Спа пройдет тринадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Бельгии - один из главных классических этапов Формулы 1. Впервые он попал в календарь "королевы автоспорта" в 1950 году, спустя 25 лет после проведения первой гонки.

За всю историю проведения гонок в Бельгии данный этап проводился на трех трассах: Спа-Франкоршам, Нивель-Болер и Зольдер.

За прошедшие 72 года Гран-при не проводился в 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 и 2006 годах.

Сравнение старой и новой конфигураций трассы в Спа

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Михаэль Шумахер (6 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (18).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 44 круга (308 052 м). Длина одного круга составляет 7 004 м.

Конфигурация трассы Спа-Франкоршам

Расписание и результаты заездов Гран-при Бельгии-2023

Пятница, 28 июля

14:30 - первая практика

18:00 - квалификация Гран-при Бельгии

Суббота, 29 июля

13:00 - квалификация спринта

17:30 - спринт

Воскресенье, 30 июля

16:00 - Гран-при Бельгии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.