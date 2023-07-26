Гран-при Бельгии: расписание и результаты
В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).
Трасса и статистика
Гран-при Бельгии - один из главных классических этапов Формулы 1. Впервые он попал в календарь "королевы автоспорта" в 1950 году, спустя 25 лет после проведения первой гонки.
За всю историю проведения гонок в Бельгии данный этап проводился на трех трассах: Спа-Франкоршам, Нивель-Болер и Зольдер.
За прошедшие 72 года Гран-при не проводился в 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 и 2006 годах.
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Михаэль Шумахер (6 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (18).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 44 круга (308 052 м). Длина одного круга составляет 7 004 м.
Расписание и результаты заездов Гран-при Бельгии-2023
Пятница, 28 июля
- 14:30 - первая практика
- 18:00 - квалификация Гран-при Бельгии
Суббота, 29 июля
- 13:00 - квалификация спринта
- 17:30 - спринт
Воскресенье, 30 июля
- 16:00 - Гран-при Бельгии
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.