iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии

В проведение этапа вмешалась погода.
Сегодня, 11:27       Автор: Антон Федорцив
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

Основной заезд Формулы-3 в бельгийском Спа не состоялся. Ливень над автодромом сорвал гонку поддержки, сообщает официальный X чемпионата.

Молодые пилоты проехали несколько кругов разогрева за автомобилем безопасности. Но даже при таких условиях произошло несколько разворотов, а отдельные гонщики оказались в барьерах. В конце концов, дирекция гонки решила не возобновлять заезд.

В воскресенье на трассе должен состояться Гран-при Бельгии Формулы-1. Старт гонки запланирован на 16:00 по киевскому времени. С поула стартует пилот Макларен Ландо Норрис.

Тем временем руководитель Феррари Фредерик Вассер объяснил неудачные результаты британца Льюиса Хэмилтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бельгии формула-3

Статьи по теме

Гран-при Бельгии: Норис взял поул, Пиастри и Леклер замкнули тройку Гран-при Бельгии: Норис взял поул, Пиастри и Леклер замкнули тройку
Ферстаппен подытожил спринт-квалификацию Гран-при Бельгии Ферстаппен подытожил спринт-квалификацию Гран-при Бельгии
Леклер оценил новинки Феррари на Гран-при Бельгии Леклер оценил новинки Феррари на Гран-при Бельгии
На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Бокс12:51
Жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем
Формула 112:50
Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн
Европа12:10
Ювентус планирует подписать двух хавбеков
Европа12:05
Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм
Формула 111:27
Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии
Европа11:25
Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру
НБА10:48
Хьюстон подписал MVP и чемпиона G-Лиги
Европа10:44
Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса
Европа10:22
Мусиала начал процесс реабилитации
Другие страны10:06
Милан продал защитника в чемпионат Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK