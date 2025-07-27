Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии

Основной заезд Формулы-3 в бельгийском Спа не состоялся. Ливень над автодромом сорвал гонку поддержки, сообщает официальный X чемпионата.

Молодые пилоты проехали несколько кругов разогрева за автомобилем безопасности. Но даже при таких условиях произошло несколько разворотов, а отдельные гонщики оказались в барьерах. В конце концов, дирекция гонки решила не возобновлять заезд.

В воскресенье на трассе должен состояться Гран-при Бельгии Формулы-1. Старт гонки запланирован на 16:00 по киевскому времени. С поула стартует пилот Макларен Ландо Норрис.

Тем временем руководитель Феррари Фредерик Вассер объяснил неудачные результаты британца Льюиса Хэмилтона.

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