Вассер: Хэмилтону не хватает уверенности

Руководитель Феррари Фредерик Вассер был вынужден прилюдно поддержать Льюиса Хэмилтона.

Напомним, что семикратный чемпион мира сильно сдал после перехода в Скудерию. В Бельгии Льюис дважды выбыл в первом сегменте квалификации.

Вассер считает, что Хэмилтону попросту не хватает уверенности, а потому пилоту нужно собраться наконец с мыслями.

Считаю, Хэмилтону просто немного не хватает уверенности в данный момент. В этот уик-энд было непросто все подготовить и освоиться в машине – в единственной тренировке мы не могли провести симуляцию длинных отрезков, а в квалификации к спринту ты обязан использовать медиум в первых двух сегментах. Хэмилтону просто нужно сохранять спокойствие и собрать все воедино. Не думаю, что он не чувствовал болид. Скорость есть, это было видно по промежуточным секторам – и вчера перед разворотом в "Автобусной остановке", и сегодня

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